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Symbol EVKIF

Goldman Sachs Group Inc.

Evonik Neutral

08:11 Uhr
Evonik Neutral
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Felexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Neutral

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
15,84 €		 Abst. Kursziel*:
19,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,03%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

01.06.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
27.05.26 Evonik Halten DZ BANK
22.05.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
20.05.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
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