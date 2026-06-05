Evonik Aktie
Marktkap. 7,4 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Felexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Neutral
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
15,84 €
|Abst. Kursziel*:
19,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,03%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG