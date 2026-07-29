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WKN A2ACKK

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ISIN NL0011585146

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Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Buy

15:56 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
346,65 EUR 10,65 EUR 3,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Sportwagenbauers hätten die wenig ambitionierten Analystenschätzungen übertroffen, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
335,40 €		 Abst. Kursziel*:
13,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
346,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,62%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
396,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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