Jefferies & Company Inc.

Ferrari Buy

15:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Sportwagenbauers hätten die wenig ambitionierten Analystenschätzungen übertroffen, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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