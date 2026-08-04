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Symbol FPRUF

Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

11:36 Uhr
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Free Cashflow des Flughafenbetreibers sei negativ und habe somit die Erwartungen verfehlt, schrieb Graham Hunt in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Gründe seien das eingesetzte Betriebskapital und einmalige steuerliche Faktoren. Hier stellten sich nun Fragen hinsichtlich der Ausschüttungen an die Aktionäre./rob/bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:21 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:21 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Buy

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,70 €		 Abst. Kursziel*:
36,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,26%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

11:36 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10:41 Fraport Hold Deutsche Bank AG
10:21 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Fraport Equal Weight Barclays Capital
21.07.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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