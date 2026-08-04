JP Morgan Chase & Co.

Fraport Overweight

10:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Flughafenbetreibers liege um sechs Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Elodie Rall in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartung um drei Prozent übertroffen. Der Free Cashflow sei dagegen entgegen der Erwartung negativ./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:28 / BST

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