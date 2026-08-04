Fraport Aktie
Marktkap. 6,23 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Flughafenbetreibers liege um sechs Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Elodie Rall in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartung um drei Prozent übertroffen. Der Free Cashflow sei dagegen entgegen der Erwartung negativ./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
66,05 €
|Abst. Kursziel*:
24,15%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
66,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,87%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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