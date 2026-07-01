Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,36 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Indikationen des Managements vor den anstehenden Zahlen für das zweite Quartal hätten weitgehend den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 bestätigt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
42,42 €
|Abst. Kursziel*:
-26,92%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
42,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,71%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Barclays Capital
|06.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG