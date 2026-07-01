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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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42,30 EUR +0,27 EUR +0,64 %
STU
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Marktkap. 10,36 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
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WKN 578580

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Symbol FMCQF

Jefferies & Company Inc.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform

14:26 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
42,30 EUR 0,27 EUR 0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Indikationen des Managements vor den anstehenden Zahlen für das zweite Quartal hätten weitgehend den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 bestätigt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
42,42 €		 Abst. Kursziel*:
-26,92%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
42,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-26,71%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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