NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Ausblick auf 2022 sei enttäuschend, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive am Dienstag in einer Reaktion auf den Geschäftsbericht./ag/jha/