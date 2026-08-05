Fresenius Aktie
Marktkap. 24,99 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 56,60 auf 55,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Adlington lobte am Mittwoch in seinem Resümee zum Quartalsbericht ordentliche Aussichten für das zweite Halbjahr bei einem attraktiven Bewertungsniveau der Aktien./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
55,20 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
46,56 €
|Abst. Kursziel*:
18,56%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
48,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,90%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|08:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.