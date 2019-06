FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Gea Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Anlagenbauer werde gegen ein Gerichtsurteil in den USA in Bezug auf einen Fall vor etwa 25 Jahren Berufung einlegen und dürfte gute Chancen haben, die Strafe eines zweistelligen Millionenbetrags deutlich zu senken, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gefahren einer Gewinnwarnung sieht der Experte daher nicht./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.