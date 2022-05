Aktie in diesem Artikel GEA 34,39 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Nahezu alle Sparten des Anlagenbauers hätten in puncto Profitabilität überzeugt, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auftragslage befinde sich auf einem Rekordhoch./edh/gl