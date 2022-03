Aktie in diesem Artikel GEA 38,11 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Schlussquartal des Anlagenbauers habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, ebenso der Ausblick auf 2022, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/jha/