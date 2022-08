FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Ausweitung der Produktionskapazitäten in den USA sei positiv, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte um so mehr, als dies nicht mit erheblichen Investitionen verbunden sei./mf/bek