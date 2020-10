Aktie in diesem Artikel Gerresheimer AG 97,85 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Analyst Christoph Gretler rechnet in einem am Freitag vorliegenden Ausblick für das dritte Quartal mit einem Umsatzanstieg auf 351 Millionen Euro und liegt damit knapp unter dem Konsens. Die bisher 2020 klar überdurchschnittliche Kursentwicklung der Papiere des Herstellers von Spezialverpackungen hält er für gerechtfertigt. Gretler glaubt weiter an dynamischeres Wachstum und eine Profitabilitätssteigerung./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 07:07 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.