MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 3070 Franken belassen. Dem Schweizer Aromenherstellers sei es im ersten Halbjahr gelungen, die Profitabilität in bemerkenswerter Weise zu steigern, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung./mf/edh