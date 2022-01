MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Givaudan auf "Add" mit einem Kursziel von 4500 Franken belassen. Die Herstellungskosten im zweiten Halbjahr 2021 seien höher gewesen als angenommen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margen des Aromen- und Duftstoffherstellers könnten daher in diesem Jahr womöglich stärker sinken als gedacht./ajx