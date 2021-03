ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 4150 Franken belassen. Im Vergleich zu den Konsensschätzungen gebe es für den Aromenhersteller Übertreffungspotenzial in diesem Jahr, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden. Die Free-Cashflow-Rendite sei besser als die der Wettbewerber./mf/ck