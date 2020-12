NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 2700 auf 2760 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann rät in einer am Dienstag vorliegenden Chemie-Branchenstudie weiterhin, vor allem auf Aktien von Unternehmen mit gutem Barmittelmanagement zu setzen. Die Papiere der Schweizer seien inzwischen aber zu teuer./ag/gl