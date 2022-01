NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3350 Franken belassen. Wie könne die Marge gesunken sein, wenn die prognostizierte Inflation nur bei einem Prozent liege, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Zahlenvorlage des Aromenherstellers. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal liege leicht unter den Erwartungen, die Margen für das zweite Halbjahr hätten die Erwartungen aber deutlicher verfehlt. Es blieben viele Fragen offen./ajx/bek