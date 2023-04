Bernstein Research

Givaudan Underperform

13:51 Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 2490 auf 2550 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach zwei Jahren geradezu explodierender Rohstoffkosten sollten diese 2023 wieder sinken, was den Bruttomargen der europäischen Chemieunternehmen zugutekommen sollte, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Unter den Konsumchemiefirmen seien Novozymes, IFF und Givaudan am besten positioniert, um von einem nachlassenden Inflationsdruck zu profitieren. Bei Givaudan machten ihm aber die Auswirkungen der Marktanteilsverluste auf den Umsatz weiter Sorgen./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 02:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 02:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com