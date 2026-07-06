Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,43 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
AI Analyse
Hannover Rück Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die Hannoveraner hätten als letzter europäischer Rückversicherer ihren Quartalsbericht vorgelegt, schrieb Ben Cohen am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Wachstum im Rahmen der Vertragserneuerung sowie das schwache Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft kontrastierten mit der Branchenentwicklung. Er zeigte sich zudem enttäuscht vom Schaden- und Unfallgeschäft./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
250,60 €
|Abst. Kursziel*:
7,74%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
250,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,00%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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