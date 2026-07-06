DAX 26.488 +0,4%ESt50 6.561 +0,2%MSCI World 4.999 +0,1%Top 10 Crypto 8,3345 +2,1%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.610 +1,0%Euro 1,1544 +0,0%Öl 89,25 +0,4%Gold 4.408 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 RENK RENK73 TUI TUAG50 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord im Plus -- Super Micro Computer steigert Gewinn -- Chip-Aktien, Tencent, Lumentum, Ölaktien, DroneShield, SpaceX, CoreWeave, NVIDIA, Hertz, TKMS, E.ON, BASF, Siemens Energy im Fokus
Top News
INDUS-Aktie fester: Gewinn verdoppelt - Auftragseingang steigt deutlich INDUS-Aktie fester: Gewinn verdoppelt - Auftragseingang steigt deutlich
E.ON-Aktie gibt nach: Verzögerte Investitionen bremsen Gewinnwachstum E.ON-Aktie gibt nach: Verzögerte Investitionen bremsen Gewinnwachstum
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
250,00 EUR +0,20 EUR +0,08 %
STU
finanzen.net zero
Hannover Rück jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 30,43 Mrd. EUR

KGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840221

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008402215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HVRRF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Hannover Rück Sector Perform

10:36 Uhr
Hannover Rück Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
250,00 EUR 0,20 EUR 0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die Hannoveraner hätten als letzter europäischer Rückversicherer ihren Quartalsbericht vorgelegt, schrieb Ben Cohen am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Wachstum im Rahmen der Vertragserneuerung sowie das schwache Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft kontrastierten mit der Branchenentwicklung. Er zeigte sich zudem enttäuscht vom Schaden- und Unfallgeschäft./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
250,60 €		 Abst. Kursziel*:
7,74%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
250,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,00%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

12:31 Hannover Rück Buy UBS AG
10:51 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Preisrückgang Hannover Rück-Aktie im Plus: Prognose trotz Gewinnrückgang bestätigt Hannover Rück-Aktie im Plus: Prognose trotz Gewinnrückgang bestätigt
dpa-afx ROUNDUP: Hannover Rück erwartet Rekordgewinn trotz Preisverfall
finanzen.net Analyse: Buy-Bewertung für Hannover Rück-Aktie von UBS AG
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag freundlich
finanzen.net JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Hannover Rück-Aktie
finanzen.net Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Hannover Rück-Aktie
finanzen.net Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Hannover Rück-Aktie mit Buy in neuer Analyse
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Abschlägen
dpa-afx Hannover Rück hält trotz Preisverfall an Gewinnziel fest
EQS Group EQS-News: Hannover Re generates very good half-year result and remains on track to achieve full-year guidance
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Hannover Rück zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.