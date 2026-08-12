HelloFresh Aktie
Marktkap. 499,25 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
AI Analyse
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Alle geschäftlichen Kennziffern deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Operativ entwickele sich das Geschäft des Essenslieferanten schwach, die Bestellzahlen seien rückläufig./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,40 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3,40 €
|Abst. Kursziel*:
-0,12%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,39%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
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