NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Underperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das vergangene Jahr sei für die Essenslieferanten und Internet-Dienstleister ein schwieriges gewesen, schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Hellofresh agiere zudem auf schon stärker durchdrungenen Märkten, gewähre hohe Preisnachlässe und weise hohe Marketingausgaben aus./bek/ajx