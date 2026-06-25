Deutsche Bank AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

11:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 160 auf 155 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bruttomarge des Textilhändlers dürfte im zweiten Halbjahr wieder negativ ausfallen und die Investitionen steigen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Daher sieht er kaum Spielraum für steigende Markterwartungen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:32 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: H&M