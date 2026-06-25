Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 27,31 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 160 auf 155 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bruttomarge des Textilhändlers dürfte im zweiten Halbjahr wieder negativ ausfallen und die Investitionen steigen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Daher sieht er kaum Spielraum für steigende Markterwartungen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:32 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
155,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
167,70 SEK
|Abst. Kursziel*:
-7,57%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
146,56 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|11:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets