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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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WKN 872318

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Symbol HMRZF

Deutsche Bank AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

11:16 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 160 auf 155 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bruttomarge des Textilhändlers dürfte im zweiten Halbjahr wieder negativ ausfallen und die Investitionen steigen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Daher sieht er kaum Spielraum für steigende Markterwartungen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:32 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: H&M

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
155,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
167,70 SEK		 Abst. Kursziel*:
-7,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,56 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

11:16 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
08:26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
08:01 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
25.06.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
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