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ISIN FR0000052292

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Symbol HESAF

Deutsche Bank AG

Hermès (Hermes International) Buy

15:11 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.512,00 EUR -191,00 EUR -11,22%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hermes nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2320 Euro belassen. Analyst Adam Cochrane sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar von einer soliden Umsatzentwicklung, doch sei dessen Qualität durchwachsen gewesen. Das wichtige Segment Lederwaren sei mit seinem Wachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die Region Amerika und auch Japan sehr stark abschnitten. Das Wachstum in Europa habe etwas enttäuscht./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 06:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
2.320,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.478,50 €		 Abst. Kursziel*:
56,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.512,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,44%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.964,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

15:41 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
15:11 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
14:51 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
14.07.26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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