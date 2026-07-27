Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 173,92 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hermes nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2320 Euro belassen. Analyst Adam Cochrane sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar von einer soliden Umsatzentwicklung, doch sei dessen Qualität durchwachsen gewesen. Das wichtige Segment Lederwaren sei mit seinem Wachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die Region Amerika und auch Japan sehr stark abschnitten. Das Wachstum in Europa habe etwas enttäuscht./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 06:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
2.320,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.478,50 €
|Abst. Kursziel*:
56,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.512,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,44%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.964,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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