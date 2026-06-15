Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 180,48 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2400 auf 2000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht Ende Juli werde wegweisend für die Stimmungslage, schrieb James Grzinic am Montag in seinem Ausblick. Er bleibt optimistisch, dass das Geschäft des Luxusgüterkonzerns im zweiten Quartal Fahrt aufgenommen hat und die Franzosen dabei weiter überdurchschnittliche Margen und Erträge erzielen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 06:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 06:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2.000,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.648,00 €
|Abst. Kursziel*:
21,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.651,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,10%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.969,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|14:06
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|14:06
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|14:06
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG