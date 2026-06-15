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ISIN FR0000052292

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Symbol HESAF

Jefferies & Company Inc.

Hermès (Hermes International) Buy

14:06 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.651,50 EUR -72,00 EUR -4,18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2400 auf 2000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht Ende Juli werde wegweisend für die Stimmungslage, schrieb James Grzinic am Montag in seinem Ausblick. Er bleibt optimistisch, dass das Geschäft des Luxusgüterkonzerns im zweiten Quartal Fahrt aufgenommen hat und die Franzosen dabei weiter überdurchschnittliche Margen und Erträge erzielen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 06:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 06:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2.000,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.648,00 €		 Abst. Kursziel*:
21,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.651,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,10%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.969,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

14:06 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
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10.06.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
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