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ISIN FR0000052292

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Symbol HESAF

JP Morgan Chase & Co.

Hermès (Hermes International) Neutral

20:16 Uhr
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 2000 auf 1800 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zweitquartals- und Halbjahreszahlen des Luxusgüterkonzerns hätten leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet sei die Aktie unter Druck geraten. Sie schließt darauf, dass Anleger offenbar die nachhaltige Wachstumsperspektive hinterfragen. Die Expertin erhöhte zwar etwas ihre Umsatz- und Ebit-Schätzungen. Das dennoch gesenkte Kursziel begründete sie vor dem Hintergrund der gestiegenen Volatilität mit der Annahme höherer Kapitalkosten./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.800,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
1.523,50 €		 Abst. Kursziel*:
18,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
1.519,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,50%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.939,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

20:16 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:41 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
15:11 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
14:51 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
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