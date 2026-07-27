Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 173,92 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 2000 auf 1800 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zweitquartals- und Halbjahreszahlen des Luxusgüterkonzerns hätten leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet sei die Aktie unter Druck geraten. Sie schließt darauf, dass Anleger offenbar die nachhaltige Wachstumsperspektive hinterfragen. Die Expertin erhöhte zwar etwas ihre Umsatz- und Ebit-Schätzungen. Das dennoch gesenkte Kursziel begründete sie vor dem Hintergrund der gestiegenen Volatilität mit der Annahme höherer Kapitalkosten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.800,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
1.523,50 €
|Abst. Kursziel*:
18,15%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
1.519,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,50%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.939,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
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