Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - was die Gründe sind Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - was die Gründe sind
Beiersdorf-Aktie etwas tiefer: Pierre Kröning wird neuer CIO Beiersdorf-Aktie etwas tiefer: Pierre Kröning wird neuer CIO
Profil

Hermès (Hermes International) Aktie

2.072,00 EUR +21,00 EUR +1,02 %
STU
2.038,00 EUR -40,00 EUR -1,92 %
GVIE
Marktkap. 216,28 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
Barclays Capital

Hermès (Hermes International) Overweight

10:21 Uhr
Hermès (Hermes International) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
2.072,00 EUR 21,00 EUR 1,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2640 auf 2510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo ist vor dem Bericht zum dritten Quartal nun etwas skeptischer für die Franzosen. Dies schrieb sie in ihrem Kommentar zur Luxusbranche nach einer China-Reise./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 01:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Overweight

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.510,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
2.038,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
2.072,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,14%
Analyst Name:
Carole Madjo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.499,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

10:21 Hermès (Hermes International) Overweight Barclays Capital
28.08.25 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
21.08.25 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
11.08.25 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
08.08.25 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

