Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 216,28 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2640 auf 2510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo ist vor dem Bericht zum dritten Quartal nun etwas skeptischer für die Franzosen. Dies schrieb sie in ihrem Kommentar zur Luxusbranche nach einer China-Reise./ag/gl
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Overweight
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
2.510,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
2.038,00 €
Abst. Kursziel*:
23,16%
Rating vorher:
Overweight
Kurs aktuell:
2.072,00 €
Abst. Kursziel aktuell:
21,14%
|
Analyst Name:
Carole Madjo
KGV*:
-
Ø Kursziel:
2.499,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
