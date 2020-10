FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hugo Boss von 31 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals dürften in der Luxusgüterbranche ein Weckruf für allzu sorglose Anleger werden, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die starke Nachfrage aus China dürfte die sonstigen Schwächen nicht kompensieren können. Bei Hugo Boss erwartet die Expertin mit dem Zwischenbericht "mehr Schmerzen" für die Anleger./ag/bek