NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analystin Anke Reingen nahm in einer am Montag vorliegenden Studie nur kleine Änderungen an ihren Schätzungen für die niederländische Bank vor deren Zahlen für das vierte Quartal vor./ajx/he