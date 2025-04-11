DAX 24.387 +0,6%ESt50 5.565 +0,6%MSCI World 4.285 +1,1%Top 10 Crypto 15,80 +3,1%Nas 22.638 +2,0%Bitcoin 98.847 -0,5%Euro 1,1570 -0,4%Öl 63,40 +2,1%Gold 4.098 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX letztlich erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
Top News
Aktien von ABB und NVIDIA fester: Unternehmen bündeln Kräfte für neue KI-Stromversorgung Aktien von ABB und NVIDIA fester: Unternehmen bündeln Kräfte für neue KI-Stromversorgung
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
7,80 EUR +0,05 EUR +0,65 %
MUN
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,52 Mio. EUR

KGV 19,99 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AA1Q

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2AA1Q5

GBC

International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige Kaufen

16:24 Uhr
International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige Kaufen
Aktie in diesem Artikel
International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige AG
7,80 EUR 0,05 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG im ersten Schulhalbjahr 2024/25 (per 28.2.) die Zahl der eingeschriebenen Schüler, an der sich die Schulgeldeinnahmen und die staatlichen Zuschüsse orientieren, auf einen neuen Rekordwert von 383 (zuvor: 377) gesteigert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe das Unternehmen den Umsatz deutlich auf 4,23 Mio. Euro (HJ 2023/24: 3,77 Mio. Euro) gesteigert. Die spürbare Umsatzsteigerung spiegele sich zudem in einem deutlich überproportionalen Anstieg des EBITDA um 41,8 Prozent auf 0,42 Mio. Euro (HJ 2023/24: 0,30 Mio. Euro) wider. Der starke Umsatzanstieg gleiche sogar den auf 3,07 Mio. Euro (HJ 2023/24: 2,73 Mio. Euro) erhöhten Personalaufwand aus. Typischerweise stelle laut GBC der Personalaufwand, der insbesondere die Lehrergehälter enthalte, die dominierende Kostenposition dar. Da die Entwicklung im ersten Halbjahr sowohl auf Umsatz- als auch auf Ertragsebene etwas besser als vom Analystenteam erwartet ausgefallen sei, passe GBC die Schätzungen hinsichtlich der Zahl der eingeschriebenen Schüler und der damit verbundenen Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2024/25 leicht nach oben an und gehe nun von 383 Schülern und voraussichtlichen Umsatzerlösen von 8,16 Mio. Euro (zuvor: 8,06 Mio. Euro) aus. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells das Kursziel von 19,50 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.10.2025, 16:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 10.10.2025 um 08:42 Uhr fertiggestellt und am 13.10.2025 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0074936735fd23a12fd06bdf96e50c63
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige Kaufen

Unternehmen:
International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
19,50 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
5,50 €		 Abst. Kursziel*:
254,55%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
7,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
150,00%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige AG

16:24 International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige Kaufen GBC
11.04.25 International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige Kaufen GBC
30.07.24 International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige Kaufen GBC
22.02.24 International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige Kaufen GBC
06.02.24 International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige AG

Aktien-Global International School Augsburg: Starker EBITDA-Anstieg
Aktien-Global International School Augsburg: Wachstumstrend 2023/24 fortgesetzt
Aktien-Global International School Augsburg: Kapazitätserweiterung geplant
RSS Feed
International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige AG zu myNews hinzufügen