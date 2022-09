HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik nach dem ersten Spatenstich des Technologieunternehmens für eine neue Mikrooptik-Fabrik in Dresden auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Malte Schaumann verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf, dass die Halbleiterindustrie einer der wichtigsten Zielmärkte von Jenoptik sei. Der Bereich dürfte auch langfristig ein Wachstumstreiber bleiben./ck/tih