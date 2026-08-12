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AI Analyse

DZ BANK

K+S Kaufen

15:36 Uhr
K+S Kaufen
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
14,36 EUR -0,51 EUR -3,43%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat K+S anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen samt Prognoseerhöhung von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der faire Wert wurde von 15,25 auf 16,75 Euro angehoben. Die Resultate des Kalidünger-Herstellers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte geht mit Blick auf die agrarischen Rahmenparameter inzwischen von einem sich sanft verbessernden Geschäftsumfeld aus, sodass das Chance-/Risiko-Verhältnis für die Aktien nun positiver sei./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Kaufen

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
14,41 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
14,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13.07.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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