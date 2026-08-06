LANXESS Aktie
16,37 EUR -0,71 EUR -4,16 %
LANXESS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Marktkap. 1,44 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 547040
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ISIN DE0005470405
Symbol wurde kopiert
NEU
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Symbol LNXSF
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LANXESS Neutral
12:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
16,37 EUR -0,71 EUR -4,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das dritte Quartal sei ermutigend, schrieb Chetan Udeshi am Freitag. Er lobte zudem den Free Cashflow./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
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Zusammenfassung: LANXESS Neutral
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
16,18 €
|Abst. Kursziel*:
11,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
16,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,96%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|12:36
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|08:56
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG