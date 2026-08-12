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Goldman Sachs Group Inc.

LEG Immobilien Neutral

14:11 Uhr
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für den Immobilienkonzern LEG von 67,40 auf 64,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag in seinem Resümee zur Halbjahresbilanz an höheren Schuldendienst sowie die im Juli ausgeschüttete Aktiendividende an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 17:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG

Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
64,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
52,20 €		 Abst. Kursziel*:
23,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
52,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,86%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

14:11 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
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04.08.26 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
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