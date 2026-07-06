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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
381,35 EUR -7,95 EUR -2,04 %
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351,36 CHF -7,48 CHF -2,08 %
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Marktkap. 200,73 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

UBS AG

LOréal Buy

11:21 Uhr
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
381,35 EUR -7,95 EUR -2,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalsumsatzzahlen des Kosmetikkonzerns erschienen vernünftig, schrieb Guillaume Delmas in einem Ausblick vom Dienstag./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 12:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Buy

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
384,80 €		 Abst. Kursziel*:
11,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
381,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,76%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
404,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

11:21 LOréal Buy UBS AG
07.07.26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.06.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
24.06.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
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