LOréal Aktie
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal nach Halbjahreszahlen von 369 auf 371 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem die Aktien des Kosmetikkonzerns in den letzten zwölf Monaten dem Markt hinterhergehinkt seien, dürfte das Blatt sich wohl bald wenden, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die durch Künstliche Intelligenz erzielten Effizienzsteigerungen in den Bereichen Werbung und Verkaufsförderung versprächen eine höhere Profitabilität als in der Vergangenheit./rob/la/mis
Zusammenfassung: LOréal Hold
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
371,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
383,30 €
|Abst. Kursziel*:
-3,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
385,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,74%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
375,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|09:21
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|LOréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
