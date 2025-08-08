Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal nach Halbjahreszahlen von 369 auf 371 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem die Aktien des Kosmetikkonzerns in den letzten zwölf Monaten dem Markt hinterhergehinkt seien, dürfte das Blatt sich wohl bald wenden, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die durch Künstliche Intelligenz erzielten Effizienzsteigerungen in den Bereichen Werbung und Verkaufsförderung versprächen eine höhere Profitabilität als in der Vergangenheit./rob/la/mis

