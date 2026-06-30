LOréal Aktie
Marktkap. 201,98 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kosmetikkonzern dürfte am 29. Juli über ein robustes erstes Halbjahr berichten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Ausblick. Zur zweiten Jahreshälfte hin werde die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung aber wohl nachlassen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
388,60 €
|Abst. Kursziel*:
-6,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
382,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,51%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
402,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.05.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research