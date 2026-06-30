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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
382,25 EUR -5,45 EUR -1,41 %
STU
350,86 CHF -2,17 CHF -0,61 %
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LOréal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 201,98 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

JP Morgan Chase & Co.

LOréal Neutral

08:01 Uhr
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
382,25 EUR -5,45 EUR -1,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kosmetikkonzern dürfte am 29. Juli über ein robustes erstes Halbjahr berichten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Ausblick. Zur zweiten Jahreshälfte hin werde die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung aber wohl nachlassen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
388,60 €		 Abst. Kursziel*:
-6,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
382,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,51%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
402,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

08:01 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.06.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
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