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LOréal Aktie

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388,55 EUR +5,45 EUR +1,42 %
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388,25 EUR +5,55 EUR +1,45 %
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Marktkap. 199,43 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

RBC Capital Markets

LOréal Outperform

21:01 Uhr
LOréal Outperform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
388,55 EUR 5,45 EUR 1,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Das Ergebnis des ersten Halbjahres sei ordentlich, aber nicht mitreißend gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Gesamtbild sprach der Experte von einem "souveränen Auftritt" des Kosmetikkonzerns./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Outperform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
382,15 €		 Abst. Kursziel*:
17,75%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
388,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,82%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
409,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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