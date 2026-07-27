LOréal Aktie
Marktkap. 199,43 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Das Ergebnis des ersten Halbjahres sei ordentlich, aber nicht mitreißend gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Gesamtbild sprach der Experte von einem "souveränen Auftritt" des Kosmetikkonzerns./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Outperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
450,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
382,15 €
|Abst. Kursziel*:
17,75%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
388,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,82%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
409,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
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|21:01
|LOréal Outperform
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|28.07.26
|LOréal Buy
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|27.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|LOréal Underperform
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|23.06.26
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|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|LOréal Underperform
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|21:01
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research