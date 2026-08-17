LOréal Aktie
Marktkap. 203,23 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
AI Analyse
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Die Wachstumsraten in China seien die entscheidende Stellschraube für die Bewertung der L'Oreal-Aktien, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit Blick auf das zweite Halbjahr gebe es diesbezüglich unverändert Risiken. Die chinesischen Einfuhren französischer Schönheitsprodukte seien im Juli auf Jahressicht um 15 Prozent zurückgegangen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Sell
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
385,15 €
|Abst. Kursziel*:
-11,72%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
381,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,85%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
411,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
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|11.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.