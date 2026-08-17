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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
381,40 EUR -2,50 EUR -0,65 %
STU
356,13 CHF -4,08 CHF -1,13 %
BRX
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LOréal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 203,23 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

ISIN wurde kopiert
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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

LOréal Sell

10:56 Uhr
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
381,40 EUR -2,50 EUR -0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Die Wachstumsraten in China seien die entscheidende Stellschraube für die Bewertung der L'Oreal-Aktien, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit Blick auf das zweite Halbjahr gebe es diesbezüglich unverändert Risiken. Die chinesischen Einfuhren französischer Schönheitsprodukte seien im Juli auf Jahressicht um 15 Prozent zurückgegangen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
385,15 €		 Abst. Kursziel*:
-11,72%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
381,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,85%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
411,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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