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ISIN DE0008430026

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Symbol MURGF

Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

06.08.26
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Es habe ihn nicht überrascht, dass der US-Versicherer Manulife einen Rückversicherungsvertrag mit Munich Re geschlossen habe, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Münchener seien interessiert an größeren Deals im Lebensversicherungsgeschäft./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
521,60 €		 Abst. Kursziel*:
15,03%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
510,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,46%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
557,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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