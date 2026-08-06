Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 63,62 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Es habe ihn nicht überrascht, dass der US-Versicherer Manulife einen Rückversicherungsvertrag mit Munich Re geschlossen habe, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Münchener seien interessiert an größeren Deals im Lebensversicherungsgeschäft./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
600,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
521,60 €
|Abst. Kursziel*:
15,03%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
510,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,46%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
557,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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