DAX 25.493 +0,5%ESt50 6.294 +0,2%MSCI World 4.807 +0,2%Top 10 Crypto 8,2400 -3,9%Nas 24.955 +0,1%Bitcoin 55.925 -0,2%Euro 1,1402 +0,3%Öl 83,72 -5,3%Gold 4.044 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Tesla A1CX3T RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Berichtssaison: DAX schließt fester -- Mercedes übertrifft Margen-Erwartungen -- Goldpreis sinkt -- Apple 5 Billionen US-Dollar wert -- DroneShield, Oracle, Chiptitel, Apple, SpaceX im Fokus
Top News
Infineon-Aktie stürzt dritten Tag in Folge ab: Warum Anleger jetzt nervös werden Infineon-Aktie stürzt dritten Tag in Folge ab: Warum Anleger jetzt nervös werden
Amazon-Aktie vor den Zahlen: Ist eine 4-Billionen-Dollar-Bewertung bis 2027 drin? Amazon-Aktie vor den Zahlen: Ist eine 4-Billionen-Dollar-Bewertung bis 2027 drin?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
525,20 EUR +7,00 EUR +1,35 %
STU
finanzen.net zero
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 62,87 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

14:06 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
525,20 EUR 7,00 EUR 1,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain bevorzugt laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die anderen Branchenvertreter Swiss Re und Hannover Rück die Aktie der Münchener. Die Munich Re habe viele Möglichkeiten, ihr durchschnittliches jährliches Wachstumsziel für das Ergebnis je Aktie von mehr als 8 Prozent bis 2030 zu erreichen, schrieb er./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
590,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
522,60 €		 Abst. Kursziel*:
12,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
525,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,34%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
564,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

14:06 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
24.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
24.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
17.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

finanzen.net Aktieneinstufung Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt am Dienstagmittag zu
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Vormittag stärker
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagnachmittag mit Aufschlag
finanzen.net RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
finanzen.net DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Munich Re mit Gewinnsprung: Vorläufige Zahlen übertreffen Erwartungen - Aktie steigt
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re posts quarterly result of €2.2bn
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
RSS Feed
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) zu myNews hinzufügen