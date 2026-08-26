Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 43 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
AI Analyse
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Analyst Michael Punzet hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv hervor, dass die Fortschritte für Lösungen im Bereich assistiertes und automatisiertes Fahren durch Effizienzmaßnahmen unterstützt würden. Unter anderem verwies er darauf, dass Mercedes-Benz Cars die deutschlandweite Einführung der "Point-to-Point"- Navigation, ein teilautomatisiertes Fahrsystem für den Stadtverkehr, für Anfang 2027 angekündigt habe./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
44,78 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
45,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|17:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|17:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|17:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research