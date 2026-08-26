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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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45,57 EUR +1,06 EUR +2,37 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 43 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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Symbol MBGAF

AI Analyse

DZ BANK

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen

17:06 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
45,57 EUR 1,06 EUR 2,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Analyst Michael Punzet hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv hervor, dass die Fortschritte für Lösungen im Bereich assistiertes und automatisiertes Fahren durch Effizienzmaßnahmen unterstützt würden. Unter anderem verwies er darauf, dass Mercedes-Benz Cars die deutschlandweite Einführung der "Point-to-Point"- Navigation, ein teilautomatisiertes Fahrsystem für den Stadtverkehr, für Anfang 2027 angekündigt habe./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
44,78 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
45,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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