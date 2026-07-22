DAX 25.478 +0,5%ESt50 6.302 +0,3%MSCI World 4.788 -0,2%Top 10 Crypto 8,3495 -1,9%Nas 24.932 -0,2%Bitcoin 55.803 -0,4%Euro 1,1369 +0,0%Öl 86,60 -2,0%Gold 4.047 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen schwächer -- Apple verklagt OpenAI -- Mercedes-Benz übertrifft Margen-Erwartungen -- DroneShield mit Rekordumsatz -- Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
SAFRAN-Aktie stark: Nach gutem Halbjahr Jahresziele angehoben SAFRAN-Aktie stark: Nach gutem Halbjahr Jahresziele angehoben
Buffett-Indikator auf Rekordhoch: Droht dem US-Aktienmarkt eine Überbewertung? Buffett-Indikator auf Rekordhoch: Droht dem US-Aktienmarkt eine Überbewertung?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
47,29 EUR +1,75 EUR +3,84 %
STU
finanzen.net zero
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 42,86 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

JP Morgan Chase & Co.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

08:56 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
47,29 EUR 1,75 EUR 3,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Alles in allem habe der Autobauer ein starkes zweites Quartal hinter sich, das die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen habe, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob insbesondere hervor, dass die Umsatzrendite der Pkw-Sparte trotz des schwierigen Marktumfelds bei 4 Prozent gelegen habe./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,10 €		 Abst. Kursziel*:
62,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,02%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

08:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net China im Fokus Mercedes-Benz-Aktie fester: Margen-Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen Mercedes-Benz-Aktie fester: Margen-Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen
dpa-afx ROUNDUP: Mercedes kappt Umsatzprognose wegen China - Marge besser als befürchtet
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Vormittag fester
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Mercedes-Benz nach Zahlen auf 'Overweight'
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz legen zu - 'Quartalszahlen gut genug'
dpa-afx Mercedes kappt nach schwachem Quartal Umsatzprognose - Pkw-Margenziel steht
Business Times Mercedes cuts revenue outlook as China luxury slump deepens
Financial Times Mercedes-Benz cuts annual forecast amid China slump
FOX Business Mercedes-Benz could face US ban under Senate bill targeting Chinese-owned automakers
Financial Times Mercedes risks US sales ban under Senate China bill
Financial Times Mercedes risks US sales ban under Senate China bill
RTE.ie IAA proposes 15% cut in Dublin Airport charges for 2027
Korea Times Mercedes-Benz Korea's new CEO tasked with recovering EV sales, corporate image
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen