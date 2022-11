FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Merck KGaA nach Quartalszahlen von 229 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Pharma- und Spezialchemiekonzern. Dieser zeige aber eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber aktuellen Krisen, wie Energieknappheit, Inflation, Rezession und Klima. In dieser Hinsicht sieht Spengler die Merck KGaA gut aufgestellt, insbesondere aufgrund der starken Bilanz und des diversifizierten Portfolios./ajx/bek