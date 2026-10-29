MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 17,99 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
AI Analyse
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 460 auf 420 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das berichtete Betriebsergebnis (Ebit) verdecke das tatsächliche operative Bild aufgrund einer Einmalbelastung, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ohne diese hätte das Ergebnis über den Markterwartungen gelegen. Zum Kapitalmarkttag Ende November erwartet der Experte, dass die Ziele für das Jahr 2030 höher gesteckt werden. Dies sollte den unterbewerteten Aktien den nächsten Impuls geben./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
420,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
322,60 €
|Abst. Kursziel*:
30,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
329,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,47%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
401,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|13:41
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13:16
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets