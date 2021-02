FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum vierten Quartal von 160 auf 177 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Die für 2020 in Aussicht gestellte Dividende habe positiv überrascht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ergebnisausblick des Triebwerkherstellers aber habe enttäuscht./la/tih