Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 62,78 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Aus seinen jüngsten Gesprächen gehe hervor, dass Investoren in ihren Finanzportfolios weiterhin Versicherer unter- und Banken übergewichteten, schrieb Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der relativen Bewertung und der schwachen Ertragsdynamik der Assekuranzen sei dies durchaus nachvollziehbar. Da das Zinsniveau jedoch hoch bleibe, erwägten einige Investoren eine selektive Aufnahme ausgewählter Versicherungstitel - insbesondere solcher mit spezifischen Kurstreibern - in ihre Bestände./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
590,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
517,60 €
|Abst. Kursziel*:
13,99%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
515,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,52%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
564,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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