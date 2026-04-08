Nestlé Aktie
Marktkap. 207,52 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach der Vorlage von Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 86 Franken belassen. Analyst Warren Ackerman sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gute Anzeichen dafür, dass der "Supertanker Nestle" einen Wendepunkt erreicht hat. In den beiden Wachstumsmotoren Kaffee und Tiernahrung seien die Trends dafür förderlich. Die Margen machten mit Blick auf die Zukunft einen recht sicheren Eindruck./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
86,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
79,90 CHF
|Abst. Kursziel*:
7,63%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
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