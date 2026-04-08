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Barclays Capital

Nestlé Equal Weight

16:11 Uhr
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
87,22 EUR 4,37 EUR 5,27%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach der Vorlage von Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 86 Franken belassen. Analyst Warren Ackerman sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gute Anzeichen dafür, dass der "Supertanker Nestle" einen Wendepunkt erreicht hat. In den beiden Wachstumsmotoren Kaffee und Tiernahrung seien die Trends dafür förderlich. Die Margen machten mit Blick auf die Zukunft einen recht sicheren Eindruck./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
86,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
79,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
7,63%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

16:11 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
13:11 Nestlé Neutral UBS AG
13:01 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:56 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
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