Barclays Capital

Nestlé Equal Weight

16:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach der Vorlage von Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 86 Franken belassen. Analyst Warren Ackerman sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gute Anzeichen dafür, dass der "Supertanker Nestle" einen Wendepunkt erreicht hat. In den beiden Wachstumsmotoren Kaffee und Tiernahrung seien die Trends dafür förderlich. Die Margen machten mit Blick auf die Zukunft einen recht sicheren Eindruck./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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