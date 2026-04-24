Nestlé Aktie
Marktkap. 223,03 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach übertroffenen Quartalserwartungen mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Lebensmittelkonzern mache gute Fortschritte, schrieb Warren Ackerman in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Er erwähnte aber zugleich die immer höher liegende Messlatte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 23:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
86,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
80,46 CHF
|Abst. Kursziel*:
6,89%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
80,57 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
6,74%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|11:36
|Nestlé Equal Weight
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
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|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
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|23.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital