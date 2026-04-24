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Symbol NSRGF

Barclays Capital

Nestlé Equal Weight

11:36 Uhr
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach übertroffenen Quartalserwartungen mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Lebensmittelkonzern mache gute Fortschritte, schrieb Warren Ackerman in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Er erwähnte aber zugleich die immer höher liegende Messlatte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 23:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
86,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
80,46 CHF		 Abst. Kursziel*:
6,89%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
80,57 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
6,74%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

11:36 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
24.04.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
24.04.26 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Nestlé Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.04.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
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