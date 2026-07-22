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Symbol NSRGF

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

12:41 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. In den ersten sechs Monaten habe der bereinigte Gewinn je Aktie des Lebensmittelkonzerns die Konsensschätzung um drei Prozent übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf das Gesamtjahr rechnet die Expertin aber nicht mit größeren Änderungen der Schätzungen./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,11 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,35%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
80,11 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,35%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

12:11 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:41 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
11:06 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
22.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
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