Nestlé Aktie
Marktkap. 229,21 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. In den ersten sechs Monaten habe der bereinigte Gewinn je Aktie des Lebensmittelkonzerns die Konsensschätzung um drei Prozent übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf das Gesamtjahr rechnet die Expertin aber nicht mit größeren Änderungen der Schätzungen./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
80,11 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,35%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
80,11 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
12,35%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,89 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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