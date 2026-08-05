DAX 26.121 +0,0%ESt50 6.507 +0,5%MSCI World 4.984 +0,0%Top 10 Crypto 8,3730 +1,6%Nas 26.363 -0,8%Bitcoin 56.146 +0,4%Euro 1,1543 -0,1%Öl 79,49 +0,1%Gold 4.272 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Rheinmetall senkt Umsatzprognose -- Deutsche Telekom verdient mehr -- Siemens mit Rekordauftragseingang -- IonQ, SanDisk, Commerzbank, Fluence Energy im Fokus
Top News
Ausblick: Munich Re legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Munich Re legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Siemens-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Neue Bestmarken bei Auftragseingang und operativem Ergebnis Siemens-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Neue Bestmarken bei Auftragseingang und operativem Ergebnis
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
39,82 EUR +1,18 EUR +3,05 %
STU
39,65 EUR +0,88 EUR +2,26 %
HAML
finanzen.net zero
Novo Nordisk jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 182,4 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Goldman Sachs Group Inc.

Novo Nordisk Neutral

10:41 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
39,82 EUR 1,18 EUR 3,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 310 auf 285 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform bleibe zunächst das entscheidende Schwungrad, schrieb James Quigley am Donnerstag im Resümee zu den Quartalszahlen der Dänen. Längerfristig belasteten aber weiterhin die anstehenden auslaufenden Patente./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
285,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
39,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
284,63 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

08:01 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.08.26 Novo Nordisk Underperform Bernstein Research
05.08.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
04.08.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Weniger Pessimismus Trotz erneuter Prognoseanhebung: Novo Nordisk-Aktie bricht nach Zahlen ein Trotz erneuter Prognoseanhebung: Novo Nordisk-Aktie bricht nach Zahlen ein
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net Ausblick: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
dpa-afx Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly im Blick: Diskussion um Kostenübernahme für Abnehmspritzen
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsende in Grün
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Was Analysten von Novo Nordisk erwarten
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie bricht ein: Entwicklungsfehlschlag für mögliches Herzmedikament
finanzen.net Aktien von Novo Nordisk & Eli Lilly: Die Abnehmpille als neuer Milliarden-Garant
Business Times Ozempic-maker Novo Nordisk underwhelms investors with soft Wegovy pill sales
MarketWatch How Ozempic maker Novo Nordisk blew its lead in GLP-1 weight-loss drugs. Can Europe compete in the high-stakes global economy?
Financial Times Eli Lilly and Novo Nordisk raise profit outlook as weight-loss drug demand soars
MarketWatch Novo Nordisk stock is sliding again — and the Wegovy pill’s surprise miss is partly to blame
Benzinga Ozempic Maker Novo Nordisk Raises Outlook but Sales Fall on Tough Comparison, Stock Tanks
Zacks Novo Nordisk Before Q2 Earnings: How Should Investors Play the Stock?
MotleyFool Novo Nordisk Shares Plunge After a Key Trial Fails. Should Investors Buy the Dip?
MotleyFool Eli Lilly Stock Has Skyrocketed. Novo Nordisk Has Crashed. 1 Number Explains Why They're Not Even Close Anymore.
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen