Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 182,4 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 310 auf 285 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform bleibe zunächst das entscheidende Schwungrad, schrieb James Quigley am Donnerstag im Resümee zu den Quartalszahlen der Dänen. Längerfristig belasteten aber weiterhin die anstehenden auslaufenden Patente./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
285,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
39,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
284,63 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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